Öykü Gürman'dan Taşacak Bu Deniz itirafı! "Zarife rolü teklif edildi"

Reyting rekortmeni dizi Taşacak Bu Deniz yayınlandığı günden beri Öykü Gürman'a da diziye dahil olması yönünde mesajlar geliyordu. Gürman ilk defa Taşacak Bu Deniz'den teklif aldığını açıkladı.

TRT1 ekranlarında cuma akşamlarına damga vuran Taşacak Bu Deniz, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyunculuk performanslarıyla reyting listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı. Haftalık sıralamada da birinciliği kimseye kaptırmayan diziyle ilgili izleyicileri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Dizi başladığı günden beri Öykü Gürman'a da mesajlar yağıyordu. Diziye dahil olması yönünde pek çok mesaj alan Gürman Saba Tümer'in programında açıklamalar yaptı.

GÖNÜL DAĞI ENGELİ

Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'den rol teklifi aldığını itiraf etti.

Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'in cast çalışmaları yapılırken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Zarife rolü için teklif aldığını fakat konser takviminin yoğunluğu ve Gönül Dağı dizisinde yer aldığı için bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Saba Tümer bunun üzerine "Peki pişman mısın?" diye sordu Gürman ise "Pişman değilim. Ama bundan sonra olabilir. Neden olmasın?" yanıtını verdi. Öykü Gürman daha sonra gelecek teklife sıcak baktığını da yapım ekibine ilettiklerini söyledi.

Öykü Gürman Taşacak Bu Deniz
