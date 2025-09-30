Öykü Karayel Kerem Bürsin'in koltukaltını yaladı! Kamera arkası dikkat çekti

Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’le paylaştığı Platonik: Mavi Dolunay Otel’in dizisi bir süredir gündemde

Öykü Karayel, dizideki bir sahneyle gündeme geldi.

Sahnede Kerem Bürsin'in koltuk altını yalaması gereken Öykü Karayel, bu sahne çekilmeden önceki gün hislerini paylaştı. Sahne çekilirken Öykü Karayel'in gülmeyeceğini, gerileceğini söylediği video sonrası o anlar da dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan sahnelere "Midem bulandı", "Üf iğrenç bir sahne" yorumları yapıldı.

Sahnenin devamında Gupse Özay'ın ikiliyi yakalaması ve verdiği 'öğh' tepkisi ise seyircinin hislerine tercüman oldu.

PLATONİK: MAVİ DOLUNAY OTEL KONUSU

Alaçatı’da bir anne ve iki kızı tarafından işletilen mütevazi bir butik otel olan Mavi Dolunay Otel’de her şey, iş insanı Kaan’ın (Kerem Bürsin) kasabaya attığı ilk adımla birlikte değişecek. Konumu sebebiyle pek çok yatırımcının ilgi odağı haline gelen oteli satın almak üzere gelen Kaan, kısa süre içerisinde Gülten (Gupse Özay) ve Nedret (Öykü Karayel)’in göz bebeği haline gelir. Kaan’ın gördüğü bu yoğun ilginin sınırları iki kadını aşıp kasabanın tamamına yayıldığında ise işler gitgide daha absürt bir hal alır ve herkesin hayatı sonsuza dek değişir.