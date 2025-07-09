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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ahmet'i Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sunucu sevgilisiyle nişanlandı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Hatırla Sevgili', 'Gece Gündüz', 'Kırık Kanatlar' ve 'Son Çıkış' gibi yapımlarda başarılı oyunculuğu ile öne çıkan oyuncu Tolga Güleç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Güleç bir süredir birlikte olduğu sunucu sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ahmet'i Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sunucu sevgilisiyle nişanlandı
Öznur Yaslı İkier

'Kırık Kanatlar' ile oyunculuk kariyerine adım atan Tolga Güleç, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Tolga Güleç, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında nişanlandı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Ahmet i Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sunucu sevgilisiyle nişanlandı 1

Evlilik için ilk adımı adan çift, törenden mutlu fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Ahmet i Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sunucu sevgilisiyle nişanlandı 2

Güleç'in sanat dünyasından yakın arkadaşlarından ve sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki nin Ahmet i Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sunucu sevgilisiyle nişanlandı 3

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Tolga Güleç öyle bir geçer zaman ki
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