Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ahmet'i Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sunucu sevgilisiyle nişanlandı

'Kırık Kanatlar' ile oyunculuk kariyerine adım atan Tolga Güleç, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Tolga Güleç, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında nişanlandı.

Evlilik için ilk adımı adan çift, törenden mutlu fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştılar.

Güleç'in sanat dünyasından yakın arkadaşlarından ve sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.