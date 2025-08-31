MAGAZİN

Öyle bir video çektiler ki herkes ayrılacaklarını sandı! Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'a mesaj yağdı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti çektikleri video ile dikkat çekti. Videoyu izlerken insanlar ayrılık haberi geleceğini sansa da çift mutlu haberi böyle duyurdu.

Seksenler dizisinin setinde tanışan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti 2015 yılında evlendi.

Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 10 yıldır evli olan çift son olarak bir video yayınladı.

Video başlarken çiftin canlarının sıkkın olduğu dikkat çekerken izleyenler ayrılık haberi geleceğini sandı. Ancak çift güzel haberi verdi.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti bebek beklediklerini duyurdu.

Sosyal medyada ünlü çifte beğeni ve tebrik mesajı yağdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "ayrılık haberi diye çok korkmuştum" yorumlarında bulundu.

