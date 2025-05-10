Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler! Görüntüsünü sansürledi: "Hadise konserleri halka açık pornografiye döndü!"

Beyaz TV'de yayınlanan Daha Neler programında Dr. Oytun Erbaş, tartışma yaratacak sözlere imza attı. Türker Akıncı'yla birlikte Hadise'nin konserlerini yorumlayan Erbaş, Hadise'nin bir konser görüntüsünü sansürleyerek ekranda gösterdi.

"BU PORNOGRAFİDİR"

Ardından Erbaş, Hadise konserlerinin halka açık pornografiye döndüğünü söyledi. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk örf ve adetine uygunsuz pornografi bu. Halka açık pornografi. Teşhircilik değil, bir üst seviyesi. Çoluk çocuk izliyor bunu. Biz her yeri açarsak hayvandan ne farkımız kalacak bizim. Çıplaklık toplumu tacize götürür."

Açıklamasının devamında "Verin ben de açayım. Ben de giyer gelirim. Bu modernlik mi bu saçmalık. Bu klipler de kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.