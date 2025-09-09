Oyuncu Ceren Moray, sessiz sedasız evlendi! Eşi bakın kim çıktı?

Kavak Yelleri'nin yıldızı oyuncusu Ceren Moray özel hayatıyla gündemde. Oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi.

Ceren Moray ve Doğu Orcan çiftinin sahilde gerçekleşen samimi tören, aile üyeleri ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşti.

Düğünden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mutluluklarını takipçileriyle de paylaşan ikili, evlilik cüzdanlarını Instagram'da yayınlayarak “Evet” dediklerini duyurdu.

Sosyal medyada büyük beğeni alan Ceren Moray gelinlik yerine beyaz bir elbise tercih etti.

CEREN MORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Moray, 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı ve bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.



İlk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı. 2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide Simge karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese (dizi) adlı dizide ise Ezgi karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide Su karakterini canlandırdı. Oyuncu bu dizi sonrası pek çok yapımda rol aldı.