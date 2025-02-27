MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu! Köpekleri de yanındaydı...

Oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu! Köpekleri de yanındaydı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 11:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'dan gelen acı haberler dünya magazinde şok etkisi yarattı. Gelen son dakika haberinde Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu. Çiftin cesetlerinin yanında köpeklerinin cesedi de bulunuyordu.

Oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu! Köpekleri de yanındaydı...

Hollywood'dan peş peşe gelen ölüm haberleri magazin dünyasını sarstı. Dün akşam 39 yaşındaki oyuncu Michelle Trachtenberg’in hayatını kaybetmesinden sonra sinemanın yaşayan efsanelerinden sayılan usta aktör Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

GENE HACKMAN NEDEN ÖLDÜ?

'The French Connection, Bonnie and Clyde ve The Royal Tenenbaums gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-02-27 114915

Çiftin cesedinin yanında köpeklerinin de cesedi bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-02-27 114448

ÖLÜMLERİ ŞÜPHELİ BULUNMADI

Gene Hackman'ın evinin bulunduğu Santa Fe'nin Şerifi Adan Mendoza, yerel saatle gece yarısından hemen sonra yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ancak, Santa Fe New Mexican gazetesine göre, ölümlerine ilişkin herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi.

Mynet'in Sesi
Kerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile nişanlanmıştı! Kalp emojili pozu gündemdeKerem Aktürkoğlu Ceren Azak ile nişanlanmıştı! Kalp emojili pozu gündemde
Evlenince ekrandan uzak kalmıştı! Sessiz sedasız boşanma ve iddialı pozEvlenince ekrandan uzak kalmıştı! Sessiz sedasız boşanma ve iddialı poz
Anahtar Kelimeler:
Hollywood
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşları daha 18, 17 ve 16'ydı! 3 kardeşten birden yasa boğan haber

Yaşları daha 18, 17 ve 16'ydı! 3 kardeşten birden yasa boğan haber

Usta oyuncu, eşi ve köpeği ölü bulundu!

Usta oyuncu, eşi ve köpeği ölü bulundu!

Tek tek ifşa edildi! Hepsi 'mış' gibi yapmış! Yeni listede o markalar var

Tek tek ifşa edildi! Hepsi 'mış' gibi yapmış! Yeni listede o markalar var

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Daha çok para verene özel fuhuş odası! Polis baskınıyla ortaya çıktı: 29 kadın kurtarıldı

Daha çok para verene özel fuhuş odası! Polis baskınıyla ortaya çıktı: 29 kadın kurtarıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.