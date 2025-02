Oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü bulundu! Köpekleri de yanındaydı...

Hollywood'dan peş peşe gelen ölüm haberleri magazin dünyasını sarstı. Dün akşam 39 yaşındaki oyuncu Michelle Trachtenberg’in hayatını kaybetmesinden sonra sinemanın yaşayan efsanelerinden sayılan usta aktör Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

GENE HACKMAN NEDEN ÖLDÜ?

'The French Connection, Bonnie and Clyde ve The Royal Tenenbaums gibi yapımlarla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi klasik piyanist Betsy Arakawa (63), Santa Fe'nin kuzeydoğusundaki Santa Fe Summit bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

Çiftin cesedinin yanında köpeklerinin de cesedi bulundu.

ÖLÜMLERİ ŞÜPHELİ BULUNMADI

Gene Hackman'ın evinin bulunduğu Santa Fe'nin Şerifi Adan Mendoza, yerel saatle gece yarısından hemen sonra yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ancak, Santa Fe New Mexican gazetesine göre, ölümlerine ilişkin herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi.