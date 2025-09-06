MAGAZİN

Oyuncu Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Lüks saati ve parası çalındı

Oyuncu Yılmaz Kunt, yabancı uyruklu temizlikçisi tarafından soyuldu. Kunt'un 500 bin TL değerindeki Rolex marka saat ile çekmecede bulunan 20 bin TL’lik parası alındı. Olay sonrası Yılmaz Kunt’un şikâyeti üzerine polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Oyuncu Yılmaz Kunt'un evinin soyulduğu ortaya çıktı. Kunt, polis ekiplerine başvurarak evinde yaşanan hırsızlık olayını bildirdi. Kunt, bir tanıdığı vasıtasıyla temizlik işleri için B.R. isimli yabancı uyruklu kadınla anlaştığını ve kendisini 1 aylık deneme sürecine aldığını belirtti.

BİNLERCE TL'LİK SAATİ VE PARASI ÇALINDI

Ünlü oyuncu, yatak odasında muhafaza ettiği yaklaşık 500 bin TL değerindeki Rolex marka saat ile çekmecede bulunan 20 bin TL’nin kaybolduğunu söyledi. Kunt, olaydan temizlikçi olarak anlaştığı B.R. isimli kadının sorumlu olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kunt’un iddiasına göre B.R., yüz yüze yapılan görüşmede çekmeceleri temizlik amacıyla açtığını söyledi. Ancak paraların bir kısmında bandrol olmamasıyla ilgili yaptığı açıklama üzerine şüpheler arttı.

Ekran Haber'in haberine göre B.R.'nin evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığı belirtildi. Olay sonrası Yılmaz Kunt’un şikâyeti üzerine polis ekipleri B.R. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

