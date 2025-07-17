Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde

"Acı Hayat" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, ardından "Adanalı", "Şüphe" ve "Huzur Sokağı" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğa veda ederek ekranlardan uzak bir yaşam tercih etti.

Şöhret dolu günleri geride bırakan Demiratar, 'Eşim, kedilerim ve köpeklerimle birlikte huzurlu bir hayat sürüyorum' sözleriyle sade yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.

Son olarak 2014 yılında kamera karşısına geçen Selin Demiratar geçtiğimiz aylarda ise oyunculuğa yeniden yeşil ışık yakmış ve kendisine gelen projeler olduğunu ve onları değerlendirdiğini söylemişti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Selin Demiratar son haliyle de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismi görenler; 'kadın hiç yaşlanmıyor', 'hep aynı', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.