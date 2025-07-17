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Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde

Adanalı dizisinde hayat verdiği 'İdil Ertürk' karakteriyle hafızalarda yer edinen Selin Demiratar, uzun süredir gözlerden uzak ve sakin bir yaşam sürüyor. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Demiratar, daha önce yaptığı bir açıklamada 'EYT’ye geçtim' ifadelerini kullanmıştı. Uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkan oyuncu, bu kez değişen görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

"Acı Hayat" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran, ardından "Adanalı", "Şüphe" ve "Huzur Sokağı" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğa veda ederek ekranlardan uzak bir yaşam tercih etti.

Oyunculuğu bırakıp EYT ye geçtim demişti! Adanalı nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde 1

Şöhret dolu günleri geride bırakan Demiratar, 'Eşim, kedilerim ve köpeklerimle birlikte huzurlu bir hayat sürüyorum' sözleriyle sade yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Oyunculuğu bırakıp EYT ye geçtim demişti! Adanalı nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde 2

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.

Oyunculuğu bırakıp EYT ye geçtim demişti! Adanalı nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde 3

Son olarak 2014 yılında kamera karşısına geçen Selin Demiratar geçtiğimiz aylarda ise oyunculuğa yeniden yeşil ışık yakmış ve kendisine gelen projeler olduğunu ve onları değerlendirdiğini söylemişti.

Oyunculuğu bırakıp EYT ye geçtim demişti! Adanalı nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde 4

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Selin Demiratar son haliyle de kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismi görenler; 'kadın hiç yaşlanmıyor', 'hep aynı', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.

Oyunculuğu bırakıp EYT ye geçtim demişti! Adanalı nın güzeli Selin Demiratar son haliyle gündemde 5

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Anahtar Kelimeler:
Selin Demiratar adanalı
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