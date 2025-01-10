Oyunculuğu bırakıp ''EYT'ye geçtim'' demişti! Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

Şöhreti geride bırakan Selin Demiratar "Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek sakin yaşantısıyla mutluluğunu dile getirmişti.

'EYT'YE GEÇTİM' DEMİŞTİ

Setlere dönüp dönmeyeceği her zaman merak edilen güzel oyuncu daha önce yaptığı bir açıklamada ''EYT'ye geçtim inan özlemiyorum izlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' demişti.

Uzun zaman sonra yeniden görüntülenen Demiratar bu defa fikrini değiştirdi ve müjdeyi verdi.

MÜJDEYİ VERDİ

SnobMagazin'de yer alan habere göre; "Sevenleriniz sizi özledi ne zaman ekranlarda sizi tekrar göreceğiz?" sorusuna Selin Demiratar, "İş görüşmelerim devam ediyor projeleri değerlendiriyorum içime sinen bir proje gelirse ekranlarda olacağım" yanıtını verdi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Selin Demiratar son haliyle de kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismi görenler; 'kadın hiç yaşlanmıyor', 'hep aynı', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yaptılar.