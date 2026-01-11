MAGAZİN

Ozan Akbaba'nın reklam kazancı gündemde! 30 milyon TL'ye anlaştı

'Uzak Şehir' dizisinde Cihan Albora karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba, bir konut finansmanı markasıyla milyonluk bir reklam anlaşmasına imza attı. Oyuncunun bu anlaşmadan elde edeceği gelir, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Akbaba, bu kez reklam dünyasına adım atarak dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu, bir konut finansmanı markasıyla yaptığı anlaşma ile adeta servetine servet katacak. 2025 yılının en iyi erkek oyuncuları arasında gösterilen Ozan Akbaba, bir konut finansmanı markasının reklam yüzü oldu.

Anlaşmanın detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, Akbaba'nın bu projeden elde edeceği kazancın oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre oyuncu 30 milyon TL karşılığında teklifi kabul etti.

Ozan Akbaba
