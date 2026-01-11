Ozan Akbaba'nın reklam kazancı gündemde! 30 milyon TL'ye anlaştı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir'in yıldızı Ozan Akbaba, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Akbaba, bu kez reklam dünyasına adım atarak dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu, bir konut finansmanı markasıyla yaptığı anlaşma ile adeta servetine servet katacak. 2025 yılının en iyi erkek oyuncuları arasında gösterilen Ozan Akbaba, bir konut finansmanı markasının reklam yüzü oldu.

Anlaşmanın detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, Akbaba'nın bu projeden elde edeceği kazancın oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre oyuncu 30 milyon TL karşılığında teklifi kabul etti.