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Ozan Güven'e doğum gününde beşi bir yerde! "Her yılıma 1 gram altın"

Oyuncu Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Yargılanması devam eden Güven yeni yaşını kutladı. Güven'e doğum gününde 5 gram altın takıldı.

Ozan Güven'e doğum gününde beşi bir yerde! "Her yılıma 1 gram altın"
Kubra Akalın

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava uzun süredir devam ediyor. Duruşma savcısı Güven’in 11 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Darp iddiaları sonrası bir süre ekrandan uzak kalan Ozan Güven daha sonra ise tiyatro oyununa dahil olmuştu.

Taş Kağıt Makas ile son olarak ekranda yer alan Ozan Güven yeni yaşını kutladı.

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'İkinci Bahar', 'Koçum Benim', 'G.O.R.A.', 'Pek Yakında' gibi yapımlarla tanınan Ozan
Güven, ellinci yaşına bastı.

Yeni yaşında bir arkadaşı kendisine beşibiryerde hediye edince oyuncu o hediyeyi de sosyal medyasından paylaştı.

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Ozan Güven "Her yılıma 1 gram.Hoş geldin, Elliler" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

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