Ozan Güven'e doğum gününde beşi bir yerde! "Her yılıma 1 gram altın"

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava uzun süredir devam ediyor. Duruşma savcısı Güven’in 11 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Darp iddiaları sonrası bir süre ekrandan uzak kalan Ozan Güven daha sonra ise tiyatro oyununa dahil olmuştu.

Taş Kağıt Makas ile son olarak ekranda yer alan Ozan Güven yeni yaşını kutladı.

'İkinci Bahar', 'Koçum Benim', 'G.O.R.A.', 'Pek Yakında' gibi yapımlarla tanınan Ozan

Güven, ellinci yaşına bastı.

Yeni yaşında bir arkadaşı kendisine beşibiryerde hediye edince oyuncu o hediyeyi de sosyal medyasından paylaştı.

Ozan Güven "Her yılıma 1 gram.Hoş geldin, Elliler" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.