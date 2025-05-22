Ozan Güven yeni yaşına radikal kararlarla girdi! Her şeyi bıraktı

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Ozan Güven, 19 Mayıs'ta 50 yaşına bastı.

Yeni yaşında bir arkadaşı Ozan Güven'e 5 adet gram altın hediye etti. Altınlarıyla poz veren ünlü isim, paylaşımına "İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler" notunu düştü.

Ozan Güven, sonrasında da aldığı radikal kararları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, kararlarını şöyle duyurdu:

"14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X) 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen, 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim."

Güven devamında ise "Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi, gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" dedi.