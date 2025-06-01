MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan anlattı! Bella Hadid'in peşine takılınca olay çıkmış

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan anlattığı Bella Hadid anısıyla dikkat çekti. Eşinin, güzel model Bella Hadid'in peşine takılıp gittiği anları ve sonrasını anlatan Tufan gündem oldu.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan anlattı! Bella Hadid'in peşine takılınca olay çıkmış
Kubra Akalın

Futbolcu Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra da Aren Kuzey adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftten Rojin Tufan katıldığı bir programda eşinin Bella Hadid ile yaşadığı bir anısını anlattı.

"Dünyanın en etkili 100 kişisinden biri" olarak gösterilen seksi model Bella Hadid'i gören Ozan Tufan eşini bile unutmuş!

3795411_674080e41ac53750bd6bf7f3a3aa4cef

Rojin Tufan "Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık, önümüzde Bella Hadid yürüyor" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sütyensiz giydiği o şeffaf elbise kara listede! Sütyensiz giydiği o şeffaf elbise kara listede!

Ekran görüntüsü 2025-06-01 071325

"BELLA HADİD'İN KORUMALARI..."

"Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım, müthiş bir kalabalık vardı. Ozan’ın elini tutmaya çalıştım, bir baktım Ozan yok. Meğerse bizimki Bella Hadid’in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid'in de iki tane herkül gibi koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan da; "Don't touch me" (bana dokunma) dedi. Neyse gittim yanına sinirlerim tepemde! Sen beni o kalabalığın ortasında bırakmışsın, ben otele giremiyorum çünkü oda kartım onda.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 070742

Bella Hadid şöyle bir döndü, Ozan'a baktı baktı ve üfledi ama Ozan mest yani. Ben o sırada Ozan'a bağırıyorum; 'Beni neden orada bıraktın' diye. Bana yaptığı açıklama şu; "Ben fotoğraf için izin alacaktım. Sen ve Aren'i çekmek için. Aren ise odada uyuyor bu arada... Çocuğu akşam yemeğine bile götürmemişiz. Otele en sonunda girebildik. Ben Ozan'a bağırıp, çağırıyorum. Ozan ise o kadar mutlu ki; "Bana da üfledi."

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor!
Bodrum'a 4 villa yaptırmışlardı! Fahiş fiyatlar ona da sorulduBodrum'a 4 villa yaptırmışlardı! Fahiş fiyatlar ona da soruldu

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Yeni dönem başladı! "Acilen tapu harçlarını yüzde 1'e düşürmeliyiz"

Yeni dönem başladı! "Acilen tapu harçlarını yüzde 1'e düşürmeliyiz"

Avrupa'nın en büyüğü PSG!

Avrupa'nın en büyüğü PSG!

Mourinho resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...

Mourinho resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde geceye tek başına damga vurdu! Tüm dünya onu konuşuyor...

Şampiyonlar Ligi'nde geceye tek başına damga vurdu! Tüm dünya onu konuşuyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.