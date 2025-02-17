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Özcan Deniz hastanelik olmuştu! Deniz'den sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 17:34
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son günlerde ailesiyle yaşadığı problemlerle magazin gündeminden düşmüyor. Eşinin ailesi ile olay üstüne olay yaşayan Samar Dadgar, yaptığı son sosyal medya paylaşımı ile Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Dadgar, Özcan Deniz'in ailesine isyan etti. Ünlü şarkıcının sağlık durumu merak edilirken sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgiyi takipçileriyle paylaştı. Deniz’in kardeşi Sibel Semeri'den de açıklama geldi. İşte detaylar...

Özcan Deniz hastanelik olmuştu! Deniz'den sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Özcan Deniz aile sorunlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Bu yaşananların ardından Deniz, sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşımlarda bulunmuştu.

Bir süredir abisi Ercan Deniz ile görüşmeyen Özcan Deniz, son paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR HAFİF VE GÜÇLÜYÜM"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

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Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ile ilgili bir iddia sosyal medyada gündem olmuştu. Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, çok konuşulacak bir iddiada bulunmuştu.

Üstündağ, "Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar. Feyza hanımdan olan oğluna Samar çok güzel bakıyormuş ama son zamanlarda Feyza hanıma gittiği için çocuk bir dolduruş olmuş Samar hanıma karşı. Samar da sorun yaşadı zamanında. Özcan Deniz'in annesi ve kız kardeşiyle büyük sorun yaşamıştı. Samar'ın fotoğraflarına dikkat edin, şiş vardır. Bu bana anlatılanlar. Samar Özcan Beyin annesinden ve kız kardeşinden şiddet görmüş" ifadelerini kullanmıştı.

''OĞLUMU BENDEN AİLEDEN AYIRMAK İSTİYORLAR''

Sosyal medyada adeta gündem olan iddianın ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, bugün 'Gel Konuşalım' programında açıklamalarda bulundu. Anne Deniz, konuşmasında ''3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil.'' ifadelerini kullandı.

"HEPİNİZİ CEHENNEM ATEŞİNDE YAKACAĞIM''

Kadriye Deniz'in dikkat çeken sözlerinin ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından peş peşe çok sert paylaşımlar yaptı.

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Zehir zemberek sözler kullanan Dadgar şu ifadeleri kullandı:

''Allah sizi affetmesin. Bundan sonra gerçekleri ne zaman paylaşacak diye korkun benden (Bak hepiniz) 2,3 değil hepiniz! İftira atmak, kul hakkı yemek insanların günahına girmek yıllarca. Sabaha akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini, çocukluğunu vermiş bir adamın hastanede, o yatakta ne düşündüğünü, neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır. Karma çok güzel şeydir hızlı işler. Adalet de öyle. Hepiniz dediğimde ciddiydim bak belgeli. Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım. Nefes alamıyorum. Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman izleyiz. Bak hepinizi hepinizi''

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HASTANELİK OLDU

Samar Dadgar'ın dikkat çeken paylaşımlarının ardından ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğu ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıktı.

ÖZCAN DENİZ'DEN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Özcan Deniz sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Deniz, iyi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda"

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KARDEŞİ SİBEL SEMERİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’in kardeşi Sibel Semeri'den de kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Semeri, "Abimin kalbi iftiralar karşısında daha fazla dayanamamış. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA;

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DEMET AKALIN'DAN ÖZCAN DENİZ'İN AİLESİNE: 'AYIPTIR'

Şarkıcı Demet Akalın da Özcan Deniz'in hastanelik olması üzerine tepkisiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, meslektaşının ailesine "Sussanız mı acaba ayıptır ya" sözleriyle seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz aile sorun
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