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  4. Özcan Deniz ile ağabeyi arasında sular durulmuyor! Hesapları tek tek elinden alındı

Özcan Deniz ile ağabeyi arasında sular durulmuyor! Hesapları tek tek elinden alındı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 12:30
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Ünlü isim son paylaşımıyla dikkat çekti ve sosyal medya hesaplarının elinden alındığını duyurdu.

Özcan Deniz ile ağabeyi arasında sular durulmuyor! Hesapları tek tek elinden alındı

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde doktor Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi. Bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandıran Özcan Deniz ortağı olduğu Deniz Film şirketini de devretmişti.

Özcan Deniz, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.

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Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

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AĞABEYİ DAVA AÇTI

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz Gel Konuşalım'a konuştu. Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'e dava açtığını söyledi.

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Özcan Deniz
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