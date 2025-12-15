Özcan Deniz'in mal varlığı açıklandı! Lüks sitede 20 ev iddiası vardı

Özcan Deniz şimdi de mal varlığıyla gündeme geldi. Özlem Öz'ün paylaşımlarıyla ortaya çıkan olayda Deniz'in lüks siteden 20 ev aldığı iddia edildi.

Emlakçının ev gezdirirken; "Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri" sözleri duyanları şaşırttı. Deniz'in avukatı Ahmet Başçı suç duyurusunda bulunurken mal varlığı açıklamasında da bulundu:

''Müvekkil sayın Özcan Deniz hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerce haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güdüldüğü de açıkça anlaşılmaktadır.''

"GÜNCEL BANKA HESAPLARI BLOKELİ"

Açıklamanın devamında şunları söylendi:

"Videolarda yer alan; müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20'ye yakın taşınmazın sahibi olduğu veya bu nedenle konuttan ayrıldığı yönündeki beyanlar tamamen müvekkil Özcan Deniz'in marka değeri kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde edilmesi ve bu yolla zenginleşme gayesi taşımaktadır. Daha önce kamuoyuna da yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet evi, 1 adet arsası olup, aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşamaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili de hukuki süreçler devam etmektedir."