Özcan Deniz saçını sakalını kesti! Yeni imajı tam not aldı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Deniz, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
Şimdilerde yeni projesi için imaj değişikliğine gidip saçını sakalını uzatan Özcan Deniz eski haline geri döndü.
Saçını sakalını kestiren ünlü isim yeni görünümünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Deniz'in yeni paylaşımına eşi Samar Dadgar kayıtsız kalamadı.
Dadgar, ünlü ismin karesini ''Üf. Hele kaz ayakların'' notuyla paylaştı.
