Özcan Deniz saçını sakalını kesti! Yeni imajı tam not aldı

Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Özcan Deniz şimdi de son haliyle gündem oldu. Deniz, yeni projesi için uzattığı sakallarına ve saçlarına veda etti. Yeni halini paylaşan Deniz'e eşi Samar Dadgar'dan romantik yorum gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Deniz, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Şimdilerde yeni projesi için imaj değişikliğine gidip saçını sakalını uzatan Özcan Deniz eski haline geri döndü.

Saçını sakalını kestiren ünlü isim yeni görünümünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Deniz'in yeni paylaşımına eşi Samar Dadgar kayıtsız kalamadı.

Dadgar, ünlü ismin karesini ''Üf. Hele kaz ayakların'' notuyla paylaştı.

