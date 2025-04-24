Özcan Deniz ve Samar Dadgar depremden sonra evinin bahçesine çadır kurdu!

İstanbul'da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş geceyi sokaklarda geçirdi.

AFAD, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Devam eden artçılar vatandaşı korkuturken çoğu insan sokaklarda, bahçelerde kaldı.



Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi.

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşarak, bulundukları bahçeye kurdukları çadırın fotoğrafını "Bahçede çadırda uyumak" notuyla yayınladı.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük panik ve korku yaratırken, akıllara büyük Marmara depremi geldi. Söz konusu depremin ardından bilim insanlarının açıklamaları ise kafaları karıştırdı. Kimi "Marmara'da deprem bitti" iddiasında bulunurken, kimi de "7,2'lik deprem an meselesi" diyor.