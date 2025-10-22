MAGAZİN

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in transparan seçimleri olay oldu

2018 yılında Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa özel bir defilede ortaya çıktı. Transparan seçimleriyle çok konuşulan Şahin, geceye damga vurdu.

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in transparan seçimleri olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şimdi de katıldığı özel defileyle dikkat çekti.

Efe Batur’un “La Nuit Rouge” adlı defilesinde podyuma çıkan Şahin'in cesur seçimleriyle geceye damga vurdu.

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in transparan seçimleri olay oldu 1

Özel gecede kırmızı ve siyah olmak üzere iki ayrı elbise giyen Miss Turkey güzeli transparan tercihleriyle göz doldurdu.

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in transparan seçimleri olay oldu 2

Farklı makyajıyla da dikkat çeken ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in transparan seçimleri olay oldu 3

Şevval Şahin'in özel geceden görüntüleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in transparan seçimleri olay oldu 4

Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin in transparan seçimleri olay oldu 5

Şevval Şahin
