Özel gece için hazırlandı! Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in transparan seçimleri olay oldu

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Miss Turkey güzeli Şevval Şahin şimdi de katıldığı özel defileyle dikkat çekti.

Efe Batur’un “La Nuit Rouge” adlı defilesinde podyuma çıkan Şahin'in cesur seçimleriyle geceye damga vurdu.

Özel gecede kırmızı ve siyah olmak üzere iki ayrı elbise giyen Miss Turkey güzeli transparan tercihleriyle göz doldurdu.

Farklı makyajıyla da dikkat çeken ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Şevval Şahin'in özel geceden görüntüleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.