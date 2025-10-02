MAGAZİN

Özel geceye böyle gitti! Hande Erçel'in ayakkabıları, eldivenleri ve iddialı tarzı yine olay oldu

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen Hande Erçel şimdilerde başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa Paris Moda Haftası’ndaki tarzıyla dikkat çekti. Hande Erçel'in ayakkabıları, eldivenleri ve iddialı tarzına adeta yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve eski sevgilisi Hakan Sabancı bir süre magazin manşetlerinde yerini korudu. Çiftin evlenmesini beklenirken yollarını ayırma kararı herkesi şaşırttı.

Şimdilerde yeni dizisinin heyecanını yaşayan ve sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, Paris Moda Haftası’nda dünyaca ünlü bir markanın defilesini izlemeye gitti.

Özel geceye oldukça iddialı hazırlanan Hande Erçel'in pembe ayakkabıları, kırmızı eldiveni ve süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Erçel'in tarzı yine sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; 'Aşırı güzel', 'O bir star ve herkes farkında' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Yine olmamış', 'Bu nasıl bir tarz?' gibi yorumlar yaptılar.

