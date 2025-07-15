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Özel hayatıyla gündeme geliyordu! İsmail Hacıoğlu TRT 1 ile anlaştı... İşte yeni dizisi

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen İsmail Hacıoğlu sevenlerini heyecanlandıran bir haber geldi. İsmail Hacıoğlu TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları'nda “Büyük İskender” rolüne hayat verecek.

Özel hayatıyla gündeme geliyordu! İsmail Hacıoğlu TRT 1 ile anlaştı... İşte yeni dizisi
Kubra Akalın

Oyuncu İsmail Hacıoğlu 2010-2015 yılları arasında meslektaşı Vildan Atasever ile ilk evliliğini yapmış, ikinci evliliğini ise 2016-2020 yılları arasında Duygu Kumarki ile yapmıştı. Daha sonra boşanan ikili birbirinden kopamıyor.

Arada başka isimlerle de aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu bir ayrılıp bir barıştığı eski eşi Duygu Kumarki'yle yeniden barıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen oyuncu bir yandan da projeleri değerlendiriyordu.

Özel hayatıyla gündeme geliyordu! İsmail Hacıoğlu TRT 1 ile anlaştı... İşte yeni dizisi 1

TRT 1'in yeni dizisi “Cennetin Çocukları” için başarılı oyuncuya teklif gitti. Dizinin başrolünü başarılı aktör İsmail Hacıoğlu canlandıracak. Ayvalık’ta çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturacak.

Özel hayatıyla gündeme geliyordu! İsmail Hacıoğlu TRT 1 ile anlaştı... İşte yeni dizisi 2

“BÜYÜK İSKENDER” GELİYOR

Dizide İsmail Hacıoğlu zor bir çocukluğun ardından “Büyük İskender” adıyla ünlenen yeraltı dünyasının en ünlü ismi olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizi için görüşülen isimler arasında Ali Gözüşirin, Leyla Feray ve Nazan Kesal da var.

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İsmail Hacıoğlu
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