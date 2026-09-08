Özge Özder cenazede fotoğraf çekmek istenince sert çıktı

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Kılıç'ın ailesi, yakınları, dostları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kılıç'ın sanat hayatı ve rol aldığı yapımların anıldığı törende, dostları ve meslektaşları oyuncuyu anlattı.

Oyuncu Özge Özder de cenazede yer alan isimler arasındaydı. Özge Özder arkadaşının tabutu başında uzun süre gözyaşı dökerken Serhat Kılıç'ın babasını görünce de gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncu törenden çıktığı sırada ise bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi. Özge Özder bu anlarda sinirlerine hakim olamadı ve bu kişiye tepki gösterdi. Oyuncu "Ne yapıyorsun ya biraz saygınız olsun" dedi.

Daha önce de bu konuda oyuncu "Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi, çok incinmiştim. Karşı tarafı da düşünmek gerek" demişti.