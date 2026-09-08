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Bakan Ersoy duyurdu: Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul’a dönüyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin altıncısının 3–7 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Ersoy duyurdu: Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul’a dönüyor!
Öznur Yaslı İkier

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin 3–7 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacağını açıkladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Türk dünyasının ortak hafızasını, kültürel zenginliğini ve güçlü hikâyelerini sinemanın diliyle buluşturan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, başladığı şehir İstanbul’a dönüyor.

Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin altıncısını, 3–7 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Bu yıl ilk kez programa dâhil ettiğimiz Kısa Film Yarışması ile genç ve bağımsız sinemacılarımıza yeni bir alan açacağız. Türk dünyasının filmleri; uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere üç dalda Turna Kuşu Ödülü için yarışacak.

Türkiye’den başvurular 25 Eylül’e kadar devam edecek. Türk dünyasının sinemacılarını, sanatçılarını ve sektör temsilcilerini yeniden İstanbul’da buluşturacağımız festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Bakan Ersoy duyurdu: Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul’a dönüyor! 1

Festival Başladığı Şehre Dönüyor
İlki 2021 yılında İstanbul’da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 2022’de Bursa’da gerçekleştirildi. Festival, sonraki yıllarda Azerbaycan’ın Bakü, Türkmenistan’ın Aşkabat ve Kazakistan’ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırladı.

Farklı kültür merkezlerine uzanan festival yolculuğu, altıncı yılında yeniden İstanbul’da devam edecek. Festival bundan böyle İstanbul’da düzenlenecek.
Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinden sinemacıları, yapımları ve sektör temsilcilerini buluşturacak festival, ülkeler arasındaki sinema ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul’a dönüyor! 2

Kısa Film Yarışması İlk Kez Düzenlenecek
Festival, İstanbul’a dönüşüyle birlikte yarışma programını da genişletecek. Sinema Genel Müdürlüğünün kısa film üretimini teşvik etme ve genç sinemacıları destekleme çalışmaları kapsamında festivale bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması eklenecek.
Yeni yarışma bölümüyle Türk dünyasının genç ve bağımsız sinemacılarına görünürlük alanı açılması, yeni kuşak yönetmenlerin desteklenmesi ve farklı anlatım biçimlerinin festival çatısı altında buluşturulması hedefleniyor.
Festivalde uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere üç ayrı dalda yarışma gerçekleştirilecek.

Başvurular 25 Eylül’de Sona Erecek
Türkiye’den yarışmaya katılacak filmler için başvurular, festivalin internet sitesindeki “Başvurular” bölümünde yer alan çevrim içi formlar aracılığıyla yapılacak. Tüm yarışma kategorileri için son başvuru tarihi 25 Eylül olarak belirlendi.

Bakan Ersoy duyurdu: Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali İstanbul’a dönüyor! 3

Yarışmalarda dereceye giren yapımlar, festivalin geleneksel ödülü Turna Kuşu heykelciğiyle ödüllendirilecek. Ödüle değer görülen filmler ile Korkut Ata Film Yapım Desteği Fonu kapsamında desteklenecek projeler, 7 Kasım’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmalı bölümler, özel seçkiler, sektör buluşmaları ve farklı etkinliklerden oluşacak festival programı, sinemaseverleri Türk dünyasının zengin sinema birikimiyle buluşturacak.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formlarına www.korkutatafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı festival kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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