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Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı

Son dönemde Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Özgü Kaya, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme’ye giden Kaya bikinili pozlara doyamadı. Kaya'nın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı
Öznur Yaslı İkier

"Adı Efsane", "Kimse Bilmez", "Üç Kız Kardeş" ve "Güzel Aşklar Diyarı" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, son dizisinin erken final yapmasının ardından dinlenmeye karar verdi.

Soluğu Çeşme'de tatilde alan ünlü ismin adı Murat Dalkılıç’la aşk iddialarına da karıştı.

Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı 1

Özel hayatıyla dikkat çeken Kaya şimdilerde denizin, kumun ve güneşin keyfini sürüyor.

Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı 2

YORUM YAĞDI

Peş peşe bikinili pozlar veren Özgü Kaya bu haliyle beğeni topladı. Kaya'nın karelerine; 'Güzel ve iddialı', 'Çok güzel', 'Fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı 3

Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı 4

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
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