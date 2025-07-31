Özgü Kaya bikinili pozlara doyamadı! Peş peşe yayınladı

"Adı Efsane", "Kimse Bilmez", "Üç Kız Kardeş" ve "Güzel Aşklar Diyarı" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, son dizisinin erken final yapmasının ardından dinlenmeye karar verdi.

Soluğu Çeşme'de tatilde alan ünlü ismin adı Murat Dalkılıç’la aşk iddialarına da karıştı.

Özel hayatıyla dikkat çeken Kaya şimdilerde denizin, kumun ve güneşin keyfini sürüyor.

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Peş peşe bikinili pozlar veren Özgü Kaya bu haliyle beğeni topladı. Kaya'nın karelerine; 'Güzel ve iddialı', 'Çok güzel', 'Fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.