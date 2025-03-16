Özgü Kaya karın kaslarını sergiledi: Kekimi de yaparım...

"Üç Kız Kardeş" dizisinde rol alan oyuncu Özgü Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ailesinin şansı olduğunu ifade eden Özgü Kaya, “Böyle bir anne babaya ve kardeşe sahip olduğum için o büyük gururu taşıyorum. Çünkü ailem konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemin elinde büyüdüm. İçimdeki iyiliği, merhameti ona borçluyum. Çok şanslı çocuklardandım” demişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son olarak kırmızı kombinini giyerek karın kaslarını sergiledi.

"Kekimi de yaparım kasımı da" diyen Özgü Kaya'ya hayranlarından beğeni yağdı.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Özgü Kaya, iki yıldır birlikte olduğu Eren Ören’le ayrıldıklarını açıklamıştı. Aşk acısını hızlı atlatan Kaya ayrılık hakkında "Eren ile 2 senelik birlikteliğimiz vardı, yakın zamanda yollarımızı ayırma kararı aldık. Bazen insanlar ne kadar iyi geçinseler de olmayabiliyor, biz de olamadık. Dostça ayrıldık, saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi” demişti.