MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özgü Kaya minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Plaj pozlarına beğeni yağdı

Son dönemde Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddialarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Özgü Kaya, şu sıralar tatilin keyfini Çeşme’de çıkarıyor. Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen Kaya, art arda paylaştığı bikinili fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özgü Kaya minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Plaj pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

"Adı Efsane", "Kimse Bilmez", "Üç Kız Kardeş" ve "Güzel Aşklar Diyarı" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, son dizisinin erken final yapmasının ardından tatil moduna geçti.

Soluğu Çeşme'de tatilde alan ünlü ismin adı Murat Dalkılıç’la aşk iddialarına da karıştı.

Özgü Kaya minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Plaj pozlarına beğeni yağdı 1

BEĞENİ YAĞDI

Özel hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncu şimdilerde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor. Kumsalda uzanırken pozlar veren Özgü Kaya'nın bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Özgü Kaya minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Plaj pozlarına beğeni yağdı 2

Özgü Kaya'ya sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum', 'güzelliği halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Özgü Kaya minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Plaj pozlarına beğeni yağdı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldiMetin Şentürk kardeşi için dua istemişti! Acı haber geldi
Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklamaTaciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Anahtar Kelimeler:
Özgü Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Arda Turan'lı Shakhtar'a Avrupa'da şok sonuç!

Arda Turan'lı Shakhtar'a Avrupa'da şok sonuç!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.