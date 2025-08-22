Özgü Kaya minik bikinisiyle sere serpe uzandı! Plaj pozlarına beğeni yağdı

"Adı Efsane", "Kimse Bilmez", "Üç Kız Kardeş" ve "Güzel Aşklar Diyarı" gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Özgü Kaya, son dizisinin erken final yapmasının ardından tatil moduna geçti.

Soluğu Çeşme'de tatilde alan ünlü ismin adı Murat Dalkılıç’la aşk iddialarına da karıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Özel hayatıyla dikkat çeken güzel oyuncu şimdilerde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor. Kumsalda uzanırken pozlar veren Özgü Kaya'nın bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Özgü Kaya'ya sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'bu kıza bayılıyorum', 'güzelliği halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.