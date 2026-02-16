Özgü Namal'ın Berlin'e damga vurdu: Türkiye sorusuna yanıtı X'i salladı! "Helal olsun!"

İlker Çatak’ın yönettiği, başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı ‘Sarı Zarflar’ filmi, dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Berlinale’de yarışan ‘Sarı Zarflar’ın başrolü Özgü Namal, festivalin basın toplantısına damga vurdu. Kıskanmak dizisiyle ekrana dönen Özgü Namal katıldığı festivalde soruları yanıtladı.

Oyuncu, bir muhabirin, “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?” sorusuna verdiği yanıtla takdir topladı.

Özgü Namal bu soruya “Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz” diyerek şunları söyledi:

“Bir düzeltme yapmak lazım. Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Önce buraya bir açıklık getirmek gerekiyor. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye de öyle başlamıyor zaten. Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş. Bir zorunluluk yok, onu düzeltmek lazım.”

25 YILLIK OYUNCULUĞA EMEK VERDİĞİNİ VURGULADI

25 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Namal, “Belki dünya bizden haberdar değil ama dünyanın bizi görmediği zamanlarda da oyunculuğa oldukça emek vermiş ve zaman geçirmiş insanlarız” sözleriyle de adından söz ettirdi.

Sosyal medyada Özgü Namal'ın yanıtı defalarca kez paylaşıldı ve "Helal olsun" yorumları aldı.