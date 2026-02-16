MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özgü Namal'ın Berlin'e damga vurdu: Türkiye sorusuna yanıtı X'i salladı! "Helal olsun!"

Özgü Namal, Berlin Film Festivali'ne 'Sarı Zarflar' filmiyle katıldı. Kıskanmak dizisiyle ekranda olan Özgü Namal sorulan Türkiye sorusuna verdiği yanıtla takdir topladı.

Özgü Namal'ın Berlin'e damga vurdu: Türkiye sorusuna yanıtı X'i salladı! "Helal olsun!"

İlker Çatak’ın yönettiği, başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı ‘Sarı Zarflar’ filmi, dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Berlinale’de yarışan ‘Sarı Zarflar’ın başrolü Özgü Namal, festivalin basın toplantısına damga vurdu. Kıskanmak dizisiyle ekrana dönen Özgü Namal katıldığı festivalde soruları yanıtladı.

Oyuncu, bir muhabirin, “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?” sorusuna verdiği yanıtla takdir topladı.

Özgü Namal bu soruya “Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz” diyerek şunları söyledi:

Özgü Namal ın Berlin e damga vurdu: Türkiye sorusuna yanıtı X i salladı! "Helal olsun!" 1

“Bir düzeltme yapmak lazım. Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Önce buraya bir açıklık getirmek gerekiyor. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye de öyle başlamıyor zaten. Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş. Bir zorunluluk yok, onu düzeltmek lazım.”

Özgü Namal ın Berlin e damga vurdu: Türkiye sorusuna yanıtı X i salladı! "Helal olsun!" 2

25 YILLIK OYUNCULUĞA EMEK VERDİĞİNİ VURGULADI

25 yıldır oyunculuk yaptığını belirten Namal, “Belki dünya bizden haberdar değil ama dünyanın bizi görmediği zamanlarda da oyunculuğa oldukça emek vermiş ve zaman geçirmiş insanlarız” sözleriyle de adından söz ettirdi.

Sosyal medyada Özgü Namal'ın yanıtı defalarca kez paylaşıldı ve "Helal olsun" yorumları aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayına saatler kala paylaşıldı! Seyirciden tepki geldiYayına saatler kala paylaşıldı! Seyirciden tepki geldi
Survivor o diziyi geride bıraktı! Dün akşam en çok ne izlendi?Survivor o diziyi geride bıraktı! Dün akşam en çok ne izlendi?
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.