Özgü Namal kızı Elem Su ile ilk kez davete katıldı! "Annesinin kopyası"

Kıskanmak dizisiyle ekranda olan Özgü Namal geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçirdi. Çocuklarıyla ölümden dönen Namal Bir etkinliğe kızı Elem Su’yla beraber geldi. Elem Su’nun annesinin kopyası olması dikkat çekti.

Özgü Namal kızı Elem Su ile ilk kez davete katıldı! "Annesinin kopyası"
Kubra Akalın

Ünlü oyuncu Özgü Namal, İstanbul Beykoz'da iki çocuğuyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kıskanmak dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Namal kızı ve oğluyla ölümden döndü.

Özgü Namal oğlu Nefes ve kızı Elem Su'nun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını açıkladı ve "Çocuklar ve ben iyim bir sıkıntımız yok çok şükür" dedi. Kazadan 2 gün sonra ise Özgü Namal bir davete katıldı.

Özgü Namal kızı Elem Su ile ilk kez davete katıldı! "Annesinin kopyası" 1

Eşinin ölümü sonrası çocuklarını gözlerden uzak tutan Özgü Namal'ın kızı Elem Su ile davete katılması şaşırttı.

Özgü Namal kızı Elem Su ile ilk kez davete katıldı! "Annesinin kopyası" 2

8 yaşındaki kızı Elem Su davette ilgi odağı oldu. Özgü Namal'ın kızıyla birlikte görüntülerine "Annesinin kopyası", "Anne kız çok tatlı" yorumları yapıldı. (Fotoğraflar: Birsen Altuntaş)

Özgü Namal
