MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Özgür Demirtaş'tan Lvbel C5'e olay sözler: Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye...

Lvbel C5'in Mustafa Sandal hakkındaki ifadeleri Özgür Demirtaş'ı da kızdırdı. Ekonomist Özgür Demirtaş ünlü rapçi hakkında olay ifadeler kullanınca gündem oldu.

Özgür Demirtaş'tan Lvbel C5'e olay sözler: Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye...
Kubra Akalın

Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Lvbel C5 konuk olduğu bir programda Mustafa Sandal'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Lvbel C5; "Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol" dedi.

Özgür Demirtaş tan Lvbel C5 e olay sözler: Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye... 1

"CAMLARI ELİNDEKİ PİS SÜNGERLE SİLİP..."

Bu sözler sosyal medyada bir kısım tarafından eleştirildi. Ekonomist Özgür Demirtaş da rapçi Lvbel C5'e olay ifadelerle eleştirdi.

Özgür Demirtaş rapçiye yönelik "Kim bu? Mustafa Sandal gibi BÜYÜK bir sanatçı ile ilgili konuşmuş da ben tanımıyorum? Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye polisi ararım" dedi.

Özgür Demirtaş tan Lvbel C5 e olay sözler: Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye... 2

Hızını alamayan Özgür Demirtaş daha sonra ise "Kırmızı ışıkta arabamın önüne atlayıp camları elindeki pis süngerle silip, sonrasında dilenecek izlenimi veriyor” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pelin Akil ile yeni boşanmıştı! Gecelerde samimi anlar...Pelin Akil ile yeni boşanmıştı! Gecelerde samimi anlar...
Uzun evliliğinin sırrını verdi! Yatak tavsiyesi...Uzun evliliğinin sırrını verdi! Yatak tavsiyesi...

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal Özgür Demirtaş Lvbel C5
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.