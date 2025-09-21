Özgür Demirtaş'tan Lvbel C5'e olay sözler: Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye...

Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Lvbel C5 konuk olduğu bir programda Mustafa Sandal'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Lvbel C5; "Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. 'Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. 'Onlar arkandan havlarlar' diyen birine laf ediyorsun. Eskiler 'turşu' olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol" dedi.

"CAMLARI ELİNDEKİ PİS SÜNGERLE SİLİP..."

Bu sözler sosyal medyada bir kısım tarafından eleştirildi. Ekonomist Özgür Demirtaş da rapçi Lvbel C5'e olay ifadelerle eleştirdi.

Özgür Demirtaş rapçiye yönelik "Kim bu? Mustafa Sandal gibi BÜYÜK bir sanatçı ile ilgili konuşmuş da ben tanımıyorum? Evin önünde görsem potansiyel hırsız diye polisi ararım" dedi.

Hızını alamayan Özgür Demirtaş daha sonra ise "Kırmızı ışıkta arabamın önüne atlayıp camları elindeki pis süngerle silip, sonrasında dilenecek izlenimi veriyor” ifadelerini kullandı.