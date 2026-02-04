Zeynep Tokuş'un kızı kocaman oldu! Görenler ikizi sandı

Bir döneme damgasını vuran Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş kariyerinin zirvesinde oyunculuğu bıraktı.

Oyunculuğu geride bırakarak yoga, spor ve sağlıklı yaşam odaklı bir hayatı tercih eden Tokuş, fit görüntüsü ve enerjisiyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Üç çocuk annesi ünlü ismin son paylaşımları ise dikkatleri sadece kendisine değil, büyüyen çocuklarına da çevirdi. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten Tokuş son olarak kızıyla bir paylaşım yaptı.

En küçük çocuğu Ayşe ile poz veren Zeynep Tokuş'a yorumlar gecikmedi. Kızı ile neredeyse ikiz gibi olan oyuncuya "Tıpkı annesi", "Resmen ikiz gibisiniz", "Kızınız da sizin gibi çok güzel", "Ayşe'yi sen sandım" yorumları geldi.