MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pamir Pekin ile aşkı kısa sürdü! Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı

Hem cesur tarzı hem de aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ve son olarak Pamir Pekin ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı.

Pamir Pekin ile aşkı kısa sürdü! Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı
Kubra Akalın

'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu' dizileriyle büyük popülerlik yakalayan Nesrin Cavadzade, aşk hayatı ve kariyeriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa ama büyük bir aşk yaşayan onu yine adından söz ettirdi. 43 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin kendisine yönelttiği ''Sevgiliniz var mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Pamir Pekin ile aşkı kısa sürdü! Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı 1

"STANDARTLARIM YÜKSEK"

Cavadzade, 2. Sayfa mikrofonuna konuştu ve sevgilisi olmadığını söyledi.

Pamir Pekin ile aşkı kısa sürdü! Nesrin Cavadzade sevgili kriterini açıkladı 2

Güzel oyuncu neden sevgilisi olmadığını ''Siz benim yanımdaki yakışıklı olsun veya olmasın tüm beyefendileri, geçen gün de lahmacun esprisi yapmıştım bununla ilgili. Kim olursa olsun sevgilim olarak yazdığınız için size ayrıca kırgınım. Yakışsa da yakışmasa da sevgili olarak yazıyorsunuz yapacak bir şey yok. Şu an sevgilim yok olsa söylerim. Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack (Karın kası) olsun.'' esprili bir dille açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanır boşanmaz aşk iddiası yayıldı! Sessizliğini bozdu Boşanır boşanmaz aşk iddiası yayıldı! Sessizliğini bozdu
Tarkan'ın ilk aşkıydı! Büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptıTarkan'ın ilk aşkıydı! Büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı

Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.