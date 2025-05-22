Para aldığı iddia edilmişti! Demet Akalın'dan Şükriye Aci'ye sert sözler: "Para alman canımı sıktı"

Geçtiğimiz yıl Eyüpsultan'da yaşanan olayda, Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde kullandığı araçla çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ise annesi Eylem Tok ile yurtdışına kaçmıştı.

Olayın ardından kaçtıkları ABD'de aylardır tutuklu bulunuyorlardı. Aynı zamanda Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ise, verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Sunulan dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci, gelininin davadan vazgeçmesi halinde 100 milyon TL aldığını iddia etmişti.

Bu olay son günlerde çok konuşulurken bir tepki de ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yapan Akalın, Şükriye Aci'ye tepki gösterdi.

"PARA ALMAN CAN SIKTI"

"Kız geçen sene mahvolduk ya biz bu haberi Tv8'de işlerken öldük öldük dirildik. Paranın miktarı değil, para alman can sıktı. Kocan çok kötü öldü! Anladın mı? Çok kötü! Vuran kötü... Kaçıran kötü... Onların parası o masumun gırtlağından geçecek. Ay tamam ya!"