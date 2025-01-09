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Paris Hilton Los Angeles'taki evinin yandığını canlı yayında izledi: Kaybım büyük olsa da...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 10:01
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Los Angeles'taki orman yangınlarında dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton’un lüks evi de yandı. Hilton evinin yandığını canlı yayında izledi ve sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

Paris Hilton Los Angeles'taki evinin yandığını canlı yayında izledi: Kaybım büyük olsa da...

California eyaletinin Los Angeles kenti, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangınları nedeniyle adeta cehenneme döndü. Yangınlar, ünlülerin gözde mekanlarından biri olan ve milyonlarca dolarlık evlerin bulunduğu Pacific Palisades’teki gösterişli villaları küle çevirdi.

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Ünlü sosyal medya fenomeni Paris Hilton, Los Angeles’taki evinin yangında yandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Canlı yayında evinin yanışını izleyen Hilton, duygusal bir mesaj paylaştı:

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"KAYBIM ÇOK BÜYÜK OLSA DA..."

"Kelimenin tam anlamıyla kırık bir kalbim var. Ailemle birlikte oturup, Malibu’daki evimizin canlı yayında yandığını görmek, kimsenin yaşamaması gereken bir durum. Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındıran bir yerdi. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz yerdi. Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen her aileyle birlikte. Evlerini, anılarını ve sevdiklerini kaybeden herkes için çok üzgünüm."

5 milyon dolarlık malikanesi küle döndü 5 milyon dolarlık malikanesi küle döndü

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Paris Hilton, sosyal medya hesabında şu mesajı da paylaştı: "11:11 Medya Etki Ekibim, yangından etkilenen toplulukları desteklemek amacıyla bugün kâr amacı gütmeyen kuruluşlara başvuruyor. En kısa sürede yardım sağlamak ve en çok ihtiyaç duyanlara anlamlı bir fark yaratmak için çaba gösteriyoruz."

Hilton, yangınla mücadele eden cesur itfaiyecilere ve ilk müdahale ekiplerine de teşekkür etti: "Bizi korumak için hayatlarını riske atan cesur itfaiyecilere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarım. Cesaretiniz ve fedakarlıklarınız, hayatta kalmamızı sağlıyor. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim."

Anahtar Kelimeler:
Paris Hilton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
kazanırsın yine. yada bankada nakdin mutlaka vardır üzülme. gazzede su bulamıyorlar vücutlar parça parça. yani çok dert etme
@ybarslan ne alaka gazze..hiçmi akıl yok bu nasıl benzetme.Dam üstünde saksağan,Vur beline kazmayı misali...??? cehalet
ha birde okuyucu değerlendirmelerine baksaydın. yani beğendim/beğenmedim işaretlerine. senin nekadar haklı olacağın anlarsın. hoşça kal.
herkese geçmiş olsun
ammaaaannn ne üzülüyorsun bakkaldan sakız alır gibi yarın gider yenisini alırsın hemde daha lüxünü koskoca hilton otellerin var tümdünyadi otellerin sahibisin ne üzülnesi bunun ki timsah gözyaşı kendini medyada göstermek.garibanın barakası yansa anlarımda bunun gibi dünya zenginlerinin üzülmesine şaşırıyorum.o evler bunlar için paramı dediğim gibi vakkaldan selpak mendil almak gibi bişey
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