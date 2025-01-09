Paris Hilton Los Angeles'taki evinin yandığını canlı yayında izledi: Kaybım büyük olsa da...

California eyaletinin Los Angeles kenti, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangınları nedeniyle adeta cehenneme döndü. Yangınlar, ünlülerin gözde mekanlarından biri olan ve milyonlarca dolarlık evlerin bulunduğu Pacific Palisades’teki gösterişli villaları küle çevirdi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Paris Hilton, Los Angeles’taki evinin yangında yandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Canlı yayında evinin yanışını izleyen Hilton, duygusal bir mesaj paylaştı:

"KAYBIM ÇOK BÜYÜK OLSA DA..."

"Kelimenin tam anlamıyla kırık bir kalbim var. Ailemle birlikte oturup, Malibu’daki evimizin canlı yayında yandığını görmek, kimsenin yaşamaması gereken bir durum. Bu ev, yıllarca biriktirdiğimiz değerli anıları barındıran bir yerdi. Phoenix’in ilk adımlarını attığı ve Londra ile ömür boyu anılar biriktirmeyi hayal ettiğimiz yerdi. Kaybım çok büyük olsa da, ailem ve evcil hayvanlarım güvende. Bunun için minnettarım. Kalbim ve dualarım, bu yangınlardan etkilenen her aileyle birlikte. Evlerini, anılarını ve sevdiklerini kaybeden herkes için çok üzgünüm."



Paris Hilton, sosyal medya hesabında şu mesajı da paylaştı: "11:11 Medya Etki Ekibim, yangından etkilenen toplulukları desteklemek amacıyla bugün kâr amacı gütmeyen kuruluşlara başvuruyor. En kısa sürede yardım sağlamak ve en çok ihtiyaç duyanlara anlamlı bir fark yaratmak için çaba gösteriyoruz."

Hilton, yangınla mücadele eden cesur itfaiyecilere ve ilk müdahale ekiplerine de teşekkür etti: "Bizi korumak için hayatlarını riske atan cesur itfaiyecilere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarım. Cesaretiniz ve fedakarlıklarınız, hayatta kalmamızı sağlıyor. Kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim."