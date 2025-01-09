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  4. Ünlü isim 5 milyon dolara satın almıştı! California'daki yangında 4.000 metrekarelik ev küle döndü

Ünlü isim 5 milyon dolara satın almıştı! California'daki yangında 4.000 metrekarelik ev küle döndü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 08:12
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Hollywood yıldızı Anna Faris, California'daki yangında 5 milyon dolara satın aldığı malikanesini kaybetti. Ünlü ismin 4 bin metrekarelik malikanesi küle döndü.

Ünlü isim 5 milyon dolara satın almıştı! California'daki yangında 4.000 metrekarelik ev küle döndü

Hollywood yıldızı Anna Faris, California'nın Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yıkıcı yangın nedeniyle malikanesini kaybetti. 5 bin dönümden fazla alanda etkili olan yangının geride bıraktığı tahribat, yeni çekilen fotoğraflarda tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

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Faris'in 2019'da 5 milyon dolara aldığı 4 bin metrekarelik ev, artık sadece temelleriyle ayakta duruyor. Evin her duvarı küle döndü, yapının temel hatlarını ayırt etmek oldukça zor hale geldi.
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Geride kalan tek şey, arazinin çevresini saran birkaç olgun ağaç, ancak onların yaprakları da tamamen yanmış durumda.

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Evde ya da garajda hiç araç olmaması dikkat çekerken yangın öncesinde evin tamamen boşaltılmış olabilecğei düşünülüyor.

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Faris, bu malikaneyi Chris Pratt ile boşandıktan sonra satın almıştı. Çift, 2018 yılında Hollywood Hills'teki ortak evlerini satmıştı.

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yangın
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