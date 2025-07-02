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Pasaport kontrolünden geçememişti! Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik estetik sonrası ortaya çıktı! İşte son hali...

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu kısa bir süre önce 9 saatlik estetik operasyon geçirmiş ve yüzündeki ödem yüzünden pasaport kontrolünden geçememişti. Geçirdiği ameliyatla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu.

Pasaport kontrolünden geçememişti! Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik estetik sonrası ortaya çıktı! İşte son hali...
Öznur Yaslı İkier

Birçok ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, yıllar içerisinde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha estetik operasyon geçiren Saraçoğlu pasaport kontrolünden bile geçememişti.

Pasaport kontrolünden geçememişti! Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik estetik sonrası ortaya çıktı! İşte son hali... 1

Yaklaşık 9 saat süren operasyonun ardından 13 günlük bir iyileşme süreci yaşayan Gülşah Saraçoğlu, yenilenen yüzüyle ilk kez ortaya çıktı.

Yakın arkadaşı Deniz Seki'nin doğum gününde ortaya çıkan ünlü modacı "Daha ödemlerim vardı aslında. Ancak yavaş yavaş iniyor" diyerek iyileşme sürecinin devam ettiği dile getirdi.

Pasaport kontrolünden geçememişti! Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik estetik sonrası ortaya çıktı! İşte son hali... 2

DOĞALLIĞI HİÇ SEVMİYOR

Daha önce yaptığı açıklamalarda doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu söyleyen Saraçoğlu "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum." demişti.

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Gülşah Saraçoğlu
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