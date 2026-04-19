Peaky Blinders yıldızı Paul Anderson son haliyle gündemde! Tanınmaz hale geldi

Peaky Blinders'ın Arthur Shelby rolüyle hafızalara kazınan oyuncusu Paul Anderson son haliyle dikkat çekti.

Paul Anderson, Paris’te düzenlenen Comic Con Paris etkinliğinde sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Ancak oyuncunun yeni imajı, etkinliğin önüne geçti. Sarıya boyattığı saçları ve oldukça zayıflamış haliyle dikkat çeken Anderson, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu, son olarak Cillian Murphy ile birlikte rol alması beklenen “Immortal Man” projesinde yer alamamıştı. Bu durumun, özel hayatındaki sorunlar nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

UYUŞTURUCU HAYATINI MAHVETTİ

Anderson’ın hayatı, 2023 yılının Aralık ayında bir pub tuvaletinde uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından adeta altüst oldu. Mahkeme belgelerine göre oyuncunun kanında kokain ve opiat izlerine rastlandı. Ayrıca, rehabilitasyon sürecine ilişkin bazı görüşmelere katılmadığı da öne sürüldü.

Kariyerinde durgunluk yaşayan Anderson’ın son dönemde gelirini ücretli etkinlikler ve kişiye özel video mesajlar üzerinden kazandığı belirtiliyor. Öte yandan, sigortasız araç kullanmaktan da suçlu bulunan oyuncunun yargı süreci devam ediyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Paul Anderson’ın Paris’teki son hali, hayranları arasında endişe yarattı. Oyuncunun sağlık durumu ve kariyerine nasıl devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.