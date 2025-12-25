Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filmi The Immortal Man fragmanı yayında!

BBC’nin kült yapımı Peaky Blinders ile hafızalara kazınan Cillian Murphy, Birmingham’ın karanlık lideri Tommy Shelby rolüyle geri dönüyor. Netflix imzalı film The Immortal Man, yıldızlarla dolu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle şimdiden büyük heyecan yarattı. Yapımın 2026’da izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, ilk kez 2021 yılında bir Peaky Blinders filmi fikrini duyurmuştu. Uzun süren bekleyişin ardından fragmanın yayınlanması, hayranları adeta sevince boğdu. Ayrıca evreni genişletecek bir spin-off dizi projesinin de yolda olduğu biliniyor.

THE IMMORTAL MAN NE ANLATIYOR?

The Immortal Man, Peaky Blinders dizisinin final bölümünden dört yıl sonrasını konu alıyor.

Filmin resmi özetinde şu ifadelere yer veriliyor:

“Tommy Shelby, kendi isteğiyle gittiği sürgünden dönerek şimdiye kadarki en yıkıcı yüzleşmesiyle karşı karşıya kalır. Ailenin ve ülkenin geleceği tehlikedeyken, Tommy geçmişiyle hesaplaşmak ve mirasını kabullenmek ya da her şeyi yakıp yıkmak zorundadır. Peaky Blinders’ın emriyle…”