MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filmi The Immortal Man fragmanı yayında!

Netflix’in merakla beklenen filmi “The Immortal Man” için resmi fragman yayınlandı. Efsane dizi Peaky Blinders’ın ikonik karakteri Tommy Shelby, Cillian Murphy’nin performansıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filmi The Immortal Man fragmanı yayında!

BBC’nin kült yapımı Peaky Blinders ile hafızalara kazınan Cillian Murphy, Birmingham’ın karanlık lideri Tommy Shelby rolüyle geri dönüyor. Netflix imzalı film The Immortal Man, yıldızlarla dolu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle şimdiden büyük heyecan yarattı. Yapımın 2026’da izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filmi The Immortal Man fragmanı yayında! 1

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, ilk kez 2021 yılında bir Peaky Blinders filmi fikrini duyurmuştu. Uzun süren bekleyişin ardından fragmanın yayınlanması, hayranları adeta sevince boğdu. Ayrıca evreni genişletecek bir spin-off dizi projesinin de yolda olduğu biliniyor.

THE IMMORTAL MAN NE ANLATIYOR?

The Immortal Man, Peaky Blinders dizisinin final bölümünden dört yıl sonrasını konu alıyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filmi The Immortal Man fragmanı yayında! 2

Filmin resmi özetinde şu ifadelere yer veriliyor:
“Tommy Shelby, kendi isteğiyle gittiği sürgünden dönerek şimdiye kadarki en yıkıcı yüzleşmesiyle karşı karşıya kalır. Ailenin ve ülkenin geleceği tehlikedeyken, Tommy geçmişiyle hesaplaşmak ve mirasını kabullenmek ya da her şeyi yakıp yıkmak zorundadır. Peaky Blinders’ın emriyle…”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber
Selena'nın Müstesna'sı yıllar sonra itiraf etti! Hades ile kriz...Selena'nın Müstesna'sı yıllar sonra itiraf etti! Hades ile kriz...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Peaky Blinders dizisi Cillian Murphy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.