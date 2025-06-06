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Pelin Akil kene yüzünden hastanelik oldu! Parçası içinde kaldı

Ünlü oyuncu Pelin Akil, yaşadığı talihsiz sağlık sorununu sosyal medya hesabından paylaştı. Bahçede bulunduğu sırada koluna kene yapışan Akil, keneyi kendi çabasıyla çıkarmaya çalıştı. Ancak vücudunda parça kalınca soluğu hastanede aldı.

Pelin Akil kene yüzünden hastanelik oldu! Parçası içinde kaldı
Öznur Yaslı İkier

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde katıldığı Berkay Şahin konserinin ardından hastaneye gitmek zorunda kalan Pelin Akil, yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun koluna bahçedeyken kene yapıştığı öğrenildi. Keneyi evde kendi imkanlarıyla çıkaran Akil, kenenin tamamını çıkaramadığını ve içeride parça kaldığını belirtti.

Pelin Akil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“ASLA EVDE DENEMEYİN”

“Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı. Dün konser sonrası hallerimiz…”

pelin

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akil’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BOŞANMA AÇIKLAMASIYLA GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan, Pelin Akil ile 2016'da nikâh masasına oturduğu Anıl Altan’ın evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları ve yollarını ayıracakları yönünde iddialar gündeme geliyordu. Daha önce bu söylentileri yanıtsız bırakan Akil, dün katıldığı konserde sessizliğini bozdu. İlk kez konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu; "Karı - koca yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı doğruladı.

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Pelin Akil
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