Pelin Akil ve Anıl Altan birlikte tatile çıkmıştı! "Zaten birbirimizi çok seviyoruz"

Bir dönem "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Anıl Altan ile Pelin Akil geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı.

9 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, kızları için sık sık bir araya geliyor. Anıl Altan ve Pelin Akil son olarak kızlarıyla birlikte yurt dışına tatile gitti. İkilinin birlikte tatil pozları çok konuşuldu.

Öyle ki bu pozlar barışacakları yönünde yorumlara da sebep oldu. Pelin Akil bir davette bu konuda sorular gelince açıklama yaptı.

"ÇOK BARIŞIK BİR ÇİFTİZ"

Gazetecilerin barışma sorusu üzerine konuşan Pelin Akil, "Biz çok barışık bir çiftiz. Biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle bir problemimiz yok. Evlilik vesaire öyle bir şey yok ama çocuklarımız için çok sıcak bir yerden sevgimiz, saygımız her zaman baki," ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Sık sık bir arada göreceğiz sizi o zaman?" sorusuna ise oyuncu, "Evet, zaten…" diyerek yanıt verdi. (Kaynak: Postmanşet)

