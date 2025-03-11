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  4. Pelin Akil ve Anıl Altan kesin olarak boşanıyormuş! Ünlü gazeteci canlı yayında nedenini açıkladı...

Pelin Akil ve Anıl Altan kesin olarak boşanıyormuş! Ünlü gazeteci canlı yayında nedenini açıkladı...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
11.03.2025 20:40
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Sık sık boşanacaklarına dair iddialar ortaya atılan ve her defasında da bu iddiaları yalanlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin kesin olarak boşanacağı iddia edildi. Gazeteci Mehmet Üsütündağ ünlü çiftin ayrılma nedenini açıkladı.

Pelin Akil ve Anıl Altan kesin olarak boşanıyormuş! Ünlü gazeteci canlı yayında nedenini açıkladı...

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti son yıllarda sık sık ayrılık iddialarına konu oluyor. Son olarak da Gel Konuşalım'da konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" demişti.

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Zaman zaman etkinliklerde birlikte görüntülenen ikili boşanma iddialarını yalanlamıştı. Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen soru üzerine, 'Bunları konuşmak istemiyoruz şu anda' diyerek Anıl Altan'a 'Var mı söylemek istediğin bir şey?' demişti. Akil çocukların yanında bu tarz soruların sorulmasından da rahatsız olarak "Sen bunları böyle konuşuyorsun da çocuklar şurada" diyerek muhabiri uyarmıştı.

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NEDENİYLE AÇIKLADI!

İddiaları her seferinde yalanlayan çiftle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Üsütündağ, Gel Konuşalım isimli programda Akil ve Altan çiftinin kesin olarak boşanacağını iddia etti.

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Sekiz yıllık evlilikleri boyunca Alin ve Lina isimli ikiz kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Akil-Altan çifti, son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor.

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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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