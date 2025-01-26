Pelin Karahan "İnsafsızlık" diyerek yan masasındaki kadının kocasına attığı mesajı açıkladı!

MYNET DETAY- Kavak Yelleri dizisi hafızalara kazınan ve bir süredir ekranalardan uzak kalan Pelin Karahan, Sibel Arna'nın konuğu oldu. 2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan özel hayatına dair de konuştu.

Son olarak Kirli Sepeti dizisindeki rolüyle gündeme gelen Karahan'a Arna "Aynı sofrada oturduğum bir kadın kocana asılıyor tepkin ne olur?" diye sordu aldığı yanıtla ise bir hayli şaşırdı.

Pelin Karahan soruya "Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani" yanıtını verdi.



Yaşadığı olay karşısında şaşıran oyuncu "Artık insafsızlık ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi! 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış! Oluyor bunlar. Biz kalktık" diyerek yaşadıklarını anlattı.

ÇIPLAK FOTOĞRAF ŞOKU

Pelin Karahan daha önce "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" demişti.

"KARIMA BİR KEZ DAHA AŞIK OLDUM"

Daha önce Pelin Karahan eşinin şu açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Kavak Yelleri'ni bir kez daha izledikten sonra eşime bir kez daha aşık oldum demişsiniz. Doğru mu?" sorusu üzerine Güntay "Doğru. İyi ki o zaman aşık olmamışım çünkü o zaman daha rekabetli bir dönem olabilirdi benim için. Tabii sonuçta bunların hepsi nasip. Bilemiyorsun" yanıtını vermişti.