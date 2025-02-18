Pembe sütyeniyle sahneye çıktı! Aleyna Tilki'nin o görüntüsü X'te önce kısıtlandı sonra 'müstehcenlik' sebebiyle kaldırıldı

"Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkılarıyla dillere pelesenk olan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aleyna Tilki her açıklaması ve her paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini dile getiren Aleyna Tilki, şimdilerde yeni şarkısı "Bekleyenim" ile adından söz ettiriyor.

Son olarak TikTok Türkiye İçerik Üreticileri Ödül Töreninde sahne alan Aleyna Tilki geceye pembe sütyeni ve pembe kemeri ile damga vurdu.

Pembe sütyeninin üzerine sadece beyaz bir hırka giyen Aleyna Tilki o görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YORUM YAĞDI

MagazinBurada'nın haberine göre; ünlü ismin geceden görüntüleri X'te önce kısıtlandı sonra 'müstehcenlik' sebebiyle kaldırıldı. Aleyna Tilki'ye sosyal medyada ise; 'Yarı erotik yöresel star', 'İsabet olmuş', 'Çocuklar da izliyor doğru değil' gibi yorumlar yapıldı.