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Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ödül töreninde ortaya çıktı! ''Babasının kopyası''

Usta oyuncu Perihan Savaş, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri törenine oğlu Savaş Zafer ile birlikte katıldı. Perihan Savaş'ın oğlunu görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ödül töreninde ortaya çıktı! ''Babasının kopyası''
Öznur Yaslı İkier

Sinema ve televizyon dünyasının usta ismi Perihan Savaş, yer aldığı yapımlardaki duruşu ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, dün akşam gerçekleşen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri törenine oğlu Savaş Zafer ile birlikte katıldı.

Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer ödül töreninde ortaya çıktı! Babasının kopyası 1

Savaş, oğluyla birlikte yeni proje hazırlığında olduklarını açıkladı. Anne-oğulun aynı projede buluşacak olması herkesi meraklandırdı.

Perihan Savaş ın oğlu Savaş Zafer ödül töreninde ortaya çıktı! Babasının kopyası 2

YORUM YAĞDI
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'i görenler ise 'babasının kopyası', 'aynı babası' gibi yorumlarda bulundular.

SAVAŞ ZAFER KİMDİR?
1994 yılında dünyaya gelen Savaş Zafer, Perihan Savaş ve 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü aktör Yılmaz Zafer’in oğludur.

İstanbul’da doğup büyüyen Savaş Zafer, Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu mezunudur.

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Perihan Savaş
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