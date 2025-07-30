Peş peşe ayrılıklar yaşandı! Kuruluş Osman'da bir yenilik daha

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Burak Özçivit’in veda ettiği dizide 7. sezon hazırlıkları yapılıyor.

YENİ YÖNETMEN BELLİ OLDU

Kadrosu yenilecek olan Bozdağ Film imzalı dizide ilk önemli değişiklik yaşandı ve fenomen dönem projesinin yönetmeni değişti. Dizinin yeni yönetmeni, son olarak “Prens”i çeken Bülent İşbilen oldu.

Zaman atlamasının yaşanacağı dizide usta aktör Cihan Ünal’ın Osman Bey’in yaşlılık yıllarına hayat vermesi planlanırken eski ekipten az sayıda oyuncunun ekipte kalacağı konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Orhan Bey için görüşülen oyuncular arasında Mert Yazıcıoğlu da var.