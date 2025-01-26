Petek Dinçöz derin dekoltesiyle poz verdi, tepki çekti! "Yas tutuyoruz"

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz yıllarda Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra, kısa bir süre Miami'ye gitmiş, ardından ülkeye geri dönmüştü.

Şarkıcı döner dönmez ise gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenerek gündeme gelmişti. Petek Dinçöz, sahnelere dönerek müzik kariyerine devam ederken, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sıkça gündeme gelmeye başladı.

Bu süreçte cesur giyim tarzı ve pozlarıyla da dikkat çeken Dinçöz, iddialı kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Şarkıcının son paylaştığı derin göğüs ve bacak dekolteli pozları, bazı takipçileri tarafından olumsuz yorumlara neden oldu.

Şarkıcının sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğraf, özellikle Bolu’daki yangın faciası nedeniyle takipçilerini üzdü. Pek çok kişi, Dinçöz’ün paylaşımlarına tepki göstererek, "Yangın faciasını hatırlayın" "Yas tutuyoruz, böyle paylaşımlara ne gerek var?", "Asaletin konuşsun dekolten değil", "Ölü senin değilse helvası tatlı gelir" yorumlarında bulundu.