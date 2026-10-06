Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Eski haline geri döndü

Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan’ın babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini noktaladıktan sonra Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirmişti. Müzik kariyerine yeniden hız veren ünlü şarkıcı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

ESKİYE DÖNDÜ

Yeni şarkısı ve klibi için tarzında değişikliğe giden Petek Dinçöz, yıllar önceki imajını anımsatan saç modeline geri döndü.

Saçlarına uygulanan kaynak işlemiyle daha uzun ve dolgun bir görünüm kazanan Dinçöz, renk tercihini ise doğal bir bal sarısı tonundan yana kullandı. Ünlü şarkıcının yeni imajı, özellikle 2000’li yıllardaki halini hatırlayan takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.

Petek Dinçöz için sosyal medyada; 'Hiç yaşlanmıyor bu kadın', 'çok güzel olmuş', 'Bu ne güzellik böyle maşallah' gibi yorumlar yapıldı.