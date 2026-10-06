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Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Eski haline geri döndü

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim yaptığı imaj değişikliğiyle çok konuşuldu. Dinçöz yeni imajıyla adeta eskiye döndü.

Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Eski haline geri döndü
Öznur Yaslı İkier

Petek Dinçöz, oğlu İrfan Aslan’ın babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini noktaladıktan sonra Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirmişti. Müzik kariyerine yeniden hız veren ünlü şarkıcı, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Eski haline geri döndü 1

ESKİYE DÖNDÜ
Yeni şarkısı ve klibi için tarzında değişikliğe giden Petek Dinçöz, yıllar önceki imajını anımsatan saç modeline geri döndü.

Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Eski haline geri döndü 2

Saçlarına uygulanan kaynak işlemiyle daha uzun ve dolgun bir görünüm kazanan Dinçöz, renk tercihini ise doğal bir bal sarısı tonundan yana kullandı. Ünlü şarkıcının yeni imajı, özellikle 2000’li yıllardaki halini hatırlayan takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.

Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Eski haline geri döndü 3

Petek Dinçöz için sosyal medyada; 'Hiç yaşlanmıyor bu kadın', 'çok güzel olmuş', 'Bu ne güzellik böyle maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

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Petek Dinçöz
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