MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pikachu paylaşımı yapan CHP'ye Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

Antalya'da Ekrem İmamoğlu'na destek gösterilerine katılan Pikachu polisten kaçarken görüntülenince sosyal medyada gündem oldu. Farah Zeynep Abdullah ise CHP'nin yaptığı bu konudaki paylaşıma sitem etti.

Pikachu paylaşımı yapan CHP'ye Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda siyasetçinin tutukluluğuna yönelik protesto gösterileri sürüyor. Son olarak Antalya'da eylemciler arasında görülen Pikachu sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada gündeme oturan eylemci Pikachu viral oldu. Önce polisten kaçan eylemci sonra ise polislerle de poz verdi.

X'te ise CHP İletişim hesabında Pikachu'nun kaçarken görüntüleri paylaşılarak "Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!" denildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-28 154042

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eylemci Pikachu'yu hedef aldı! "Ajans işi" deyip... Eylemci Pikachu'yu hedef aldı! "Ajans işi" deyip...

Bu paylaşımı gören oyuncu Farah Zeynep Abdullah CHP'ye sert çıktı. Farah Zeynep Abdullah paylaşımında "Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız" diyerek CHP'yi eleştirdi.

Ekran görüntüsü 2025-03-28 154018

Bu görüntüler hakkında Hasan Kaçan da tepki göstererek "Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur" demişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sessiz sedasız defnedilmişti! Mezar taşı yapıldıSessiz sedasız defnedilmişti! Mezar taşı yapıldı
Tuba Büyüküstün'den gözaltı tepkisi! "İnsan memleketinde güvendedir"Tuba Büyüküstün'den gözaltı tepkisi! "İnsan memleketinde güvendedir"

Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Sahte haritalar, heykeller... Tunceli'de akıl almaz olay

Sahte haritalar, heykeller... Tunceli'de akıl almaz olay

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.