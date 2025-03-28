Pikachu paylaşımı yapan CHP'ye Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda siyasetçinin tutukluluğuna yönelik protesto gösterileri sürüyor. Son olarak Antalya'da eylemciler arasında görülen Pikachu sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada gündeme oturan eylemci Pikachu viral oldu. Önce polisten kaçan eylemci sonra ise polislerle de poz verdi.

X'te ise CHP İletişim hesabında Pikachu'nun kaçarken görüntüleri paylaşılarak "Pikachu’yu bile etkileyen biber gazı sana bana ne yapmaz!" denildi.

Bu paylaşımı gören oyuncu Farah Zeynep Abdullah CHP'ye sert çıktı. Farah Zeynep Abdullah paylaşımında "Siz önce öğrencileri koruyun sonra çok istiyorsanız şaka da yaparsınız" diyerek CHP'yi eleştirdi.

Bu görüntüler hakkında Hasan Kaçan da tepki göstererek "Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur" demişti.