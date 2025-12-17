Pınar Altuğ'un Yılbaşı paylaşımına 'Ramazan' eleştirisi geldi! Sert çıktı

MYNET DETAY- Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ, yakın dostlarıyla bir araya gelerek Noel ağacı süsledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, kısa sürede ilgi odağı oldu ancak paylaşıma gelen "Ramazan" yorumları tansiyonu yükseltti.

Gelen eleştiriler karşısında sessizliğini bozan ünlü oyuncu, takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Bir takipçi Altuğ'a "Ramazanın gelişimi de böyle mutlu bir şekilde kutlasanız" deyince oyuncu rahatsız oldu.

Pınar Altuğ paylaşıma "Yılbaşıyla Ramazan ne alaka?" diye sordu. Kimi bu yoruma destek olurken kimi ise eleştirdi.

Altuğ başka bir eleştiriye de "Yılbaşı bayram değil ki? Dolayısıyla bayramla karşılaştırmak çok anlamlı gelmedi" yanıtını verdi.

