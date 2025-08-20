Pınar Altuğ'un yoga hareketi gündemde! "Bayan yogacı yok mu?" sorusu kızdırdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiriyor.

Kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Bir kızı olan oyuncu yıllara meydan okuyor.

Her paylaşımı çok konuşulan ünlü isim bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu.

"YAĞMUR BEY KISKANMIYOR MU?"

Bu kez yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ yine olay oldu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ kızdı.

Yoga pozisyonuna gelen bu yoruma Pınar Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını verdi.

Bir takipçi ise "Bayan yogacı yok muydu?" diye sorunca Altuğ daha da sinirlendi. Oyuncu "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" diyerek sert çıktı.